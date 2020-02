Instagram, Ibanez: "Con pazienza e determinazione nessuna sfida sarà impossibile" (FOTO)

La Roma è tornata in campo a Trigoria nella giornata di oggi per preparare la sfida di sabato sera contro l'Atalanta. Per motivare i propri compagni, il nuovo acquisto giallorosso, Ibanez, ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram in cui fa capire che nessuna sfida è impossibile da affrontare. Questo il suo messaggio: "Con pazienza e determinazione, tutto funzionerà e nessuna sfida sarà impossibile da superare".