Instagram, Carles Perez: "Grande vittoria di squadra". Smalling: "Daje Roma" (FOTO)

La Roma vince la sua seconda partita consecutiva del 2020. I giallorossi si impongono sul Lecce in casa per 4-0 grazie alle reti di Under, Mkhitaryan, Dzeko e Kolarov. Per festeggiare il successo casalingo Carles Perez, esterno arrivato a gennaio dal Barcellona, ha voluto postare una foto sul proprio profilo Instagram , con un messaggio nel quale esulta per i tre punti conquistati. Queste le sue parole: "Grande vittoria di squadra e tre punti importantissimi! Continuiamo così! Daje Roma". Anche Chris Smalling, sullo stesso social network, festeggia il successo conquistato all'Olimpico con un mai banale: "Daje Roma!"

