Instagram, Carles Perez: "Con lavoro e spirito di sacrificio celebreremo molte vittorie. Grazie ai tifosi per il sostegno" (FOTO)

Sicuramente Carles Perez avrebbe voluto esordire con la maglia giallorossa in maniera diversa, magari festeggiando sabato sera la vittoria contro il Sassuolo. Invece così non è stato, anzi la Roma ha incassato la bruciante sconfitta per 4-2, il terzo ko di questo 2020. L'esterno ex Barcellona guarda però al futuro con ottimismo, come testimonia il post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Tutti speravamo in un altro risultato. Ma con lavoro e spirito di sacrificio sono sicuro che celebreremo molte vittorie insieme. Grazie tifosi per il vostro sostegno".