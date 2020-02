FOTO - Instagram: per Florenzi domenica a Roma dopo l'espulsione con il Valencia

Venerdì ha seguito da Valencia la partita della Roma contro il Bologna. Ieri pomeriggio invece è sceso lui in campo contro il Getafe, in un weekend tutt’altro che indimenticabile vista la sconfitta 3-0 e il suo rosso diretto. Oggi il ritorno a casa, pur se solo per qualche ora: Alessandro Florenzi è tornato nella Capitale, approfittando della domenica di riposo concessa dall’allenatore Celades.

Su Instagram ha postato nelle storie una foto all’aeroporto di Fiumicino mano nella mano con la figlia Penelope. L’ex capitano della Roma salterà per squalifica il big match di venerdì sera al Mestalla contro l’Atletico Madrid.