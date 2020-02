Boca Juniors, Campuzano ringrazia De Rossi: "E' stato come un padre" (FOTO)

Daniele De Rossi è stato un giocatore del Boca Juniors soltanto per pochi mesi, ma ha indubbiamente lasciato il segno nel cuore dei tifosi del club di Buenos Aires e dei suoi ex compagni di squadra. Jorman Campuzano, che con De Rossi ha condiviso lo spogliatoio della Bombonera, ha voluto ringraziare l'ex capitano della Roma tramite un post pubblicato su Instagram: "Ho imparato tanto da De Rossi. Adesso spero veda questo bellissimo momento che sto vivendo. Mi ha detto di non arrendersi mai, è un grande padre e consigliere di calcio".