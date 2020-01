VIDEO - Kluivert recupera a casa in attesa del ritorno in campo

Uscito anzitempo nel match contro il Verona dello scorso 1° dicembre, Justin Kluivert ha continuato a lavorare a parte in questi giorni a Trigoria. L'esterno olandese, assente dalla lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il Torino, è alle prese con "un problema muscolare. Non sta bene e non voglio rischiare con la sua situazione, gli servirà un'altra settimana. Magari può essere pronto dopo la Juve", come confermato oggi anche dal tecnico Fonseca in conferenza stampa.

Intanto il classe '99 giallorosso recupera a casa, come mostrato in un video su Instagram, in attesa del rientro in campo.