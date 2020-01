Twitter, Under vicino a Yazici: "Mio fratello tornerà più forte il prima possibile" (FOTO)

L'esterno giallorosso Cengiz Under ha inviato tramite Twitter il suo sostegno al connazionale Yusuf Yazici, centrocampista classe '97 in forza al Lille, ora infortunato. L'ex Trabzonspor, infatti, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nel match contro il Monaco del 21 dicembre scorso ed è stato poi operato a Villa Stuart dal Prof Mariani. "Sözünü aldım, en kısa sürede daha güçlü dönecek kardeşim!" ("Ve lo giuro, mio fratello tornerà più forte il prima possibile"), il messaggio di Under.

Sözünü aldım, en kısa sürede daha güçlü dönecek kardeşim! @yaziciyusuf97 pic.twitter.com/NR7mHL0UtH — Cengiz Ünder (@cengizunder) January 3, 2020