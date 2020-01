Twitter, la Roma ricorda Volk: "114 anni fa nasceva Rodolfo, membro della Hall of Fame" (FOTO)

Il 14 gennaio del 1906 nasceva Rodolfo Volk, centravanti giallorosso che ha segnato il primo gol della Roma in Serie A, la prima rete a Campo Testaccio e la prima marcatura nel derby. Non solo: Volk, oltre ad essere membro della Hall of Fame giallorossa, è il quarto miglior marcatore della storia romanista con 106 gol realizzati e il primo giocatore giallorosso a vincere la classifica cannonieri in Serie A nel 1930-31. A ricordarlo sui social è la Roma, che ha racchiuso tutti i suoi numeri.

