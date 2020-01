Twitter, la Roma ricorda l'esordio in Serie A di De Rossi: "17 anni contro il Como il 19enne Daniele scendeva in campo da titolare" (FOTO)

17 anni fa il primo tassello di una lunga avventura giunta al termine il 26 maggio 2019 contro il Parma: 17 anni fa si giocava Como-Roma, a Piacenza, con l'esordio in Serie A di Daniele De Rossi. A ricordare la ricorrenza su Twitter anche la Roma: "Il 25 gennaio di 17 anni fa si giocava Como-Roma sul neutro di Piacenza. Quella sera il 19enne Daniele De Rossi scendeva in campo da titolare. Era la prima delle sue 459 partite in Serie A", il messaggio del club giallorosso.

?️ Il 25 gennaio di 17 anni fa si giocava Como-Roma sul neutro di Piacenza. ? Quella sera il 19enne Daniele De Rossi scendeva in campo da titolare. Era la prima delle sue 459 partite in Serie A ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/bZ4nng1101 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 25, 2020