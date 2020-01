Twitter, la Roma a Demiral dopo l'infortunio: "In bocca al lupo. Ti aspettiamo presto in campo" - Cetin: "Spero che tornerai più forte il prima possibile"

Oltre a Nicolò Zaniolo nella serata di ieri all'Olimpico a infortunarsi è stato anche Merih Demiral, giocatore della Juventus, che ha riportato lo stesso infortunio del numero 22 giallorosso. La Roma sul proprio profilo Twitter ha voluto fare un augurio al giocatore che nei prossimi giorni si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico. Questo il messaggio della società giallorossa: "In bocca al lupo a Merih Demiral, che nella partita di ieri ha subito lo stesso infortunio di Nicolò. Ti aspettiamo presto in campo".

Anche il connazionale Mert Cetin ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento a entrambi i giocatori infortunati nella partita di ieri sera.

I hope you will come back stronger as soon as possible bros. ?? pic.twitter.com/BvJHJJQ07e

— Mert Çetin (@mertcetin97) January 13, 2020