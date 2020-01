Twitter, il messaggio di Buffon a Zaniolo e Demiral: "In bocca al lupo ragazzi!" (FOTO)

Già ieri sera Gigi Buffon, nella mixed zone dello stadio Olimpico, aveva dato il suo in bocca al lupo a Nicolò Zaniolo, uscito al 36' di gioco del match Roma-Juventus in lacrime per l'infortunio rimediato al legamento del crociato anteriore del ginocchio destro. Oggi il portiere bianconero ha voluto condividere un ulteriore messaggio di incoraggiamento attraverso il proprio profilo Twitter rivolgendosi al centrocampista giallorosso e a Demiral che, sempre ieri, ha subito lo stesso infortunio del romanista. "Questa è l’espressione che spero di vedere sul volto di entrambi il più presto possibile! In bocca al lupo ragazzi!" il tweet di Buffon a corredo delle foto dei due giocatori sorridenti.

Questa è l’espressione che spero di vedere sul volto di entrambi il più presto possibile! In bocca al lupo ragazzi! @Merihdemiral Nicolò #Zaniolo pic.twitter.com/8S1jYuV71L — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) January 13, 2020