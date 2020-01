Twitter, il cordoglio della Roma per il tifoso giallorosso a bordo dell'aereo abbattuto in Iran: "I nostri pensieri alla famiglia" (FOTO)

Tra le vittime a bordo dell'aereo che la settimana scorsa è stato abbattuto in Iran, a Teheran, c'era anche un tifoso iraniano della Roma: Iman Aghabali. Il club giallorosso, oggi, ha ricordato il suo sostenitore su Twitter: "Siamo molto rattristati di venire a conoscenza della morte del tifoso iraniano della Roma Iman Aghabali. Un sostenitore appassionato con una brillante carriera davanti a sé, Iman ha perso la vita quando il volo ucraino PS752 è stato abbattuto vicino a Teheran la scorsa settimana. Tutti i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia e ai suoi amici", il messaggio della Roma.

We are very saddened to learn about the death of Iranian #ASRoma supporter Iman Aghabali. A passionate fan with a bright career ahead of him, Iman lost his life when Ukrainian flight PS752 was shot down near Tehran last week. All our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/GGB8Bwhdd8

