Twitter, gli auguri della Roma per i 51 anni di Petrachi

Non sono giorni di festa per la Roma, alle prese con un inizio di 2020 tutt'altro che positivo. Lo è oggi, invece, per Gianluca Petrachi che festeggia 51 anni. Il direttore sportivo della Roma ha ricevuto gli auguri via Twitter del club giallorosso che ha scritto: "Tanti auguri al nostro direttore sportivo Gianluca Petrachi che oggi compie 51 anni", allegando una foto che ritrae il dirigente a Trigoria.

? Tanti auguri al nostro direttore sportivo Gianluca Petrachi che oggi compie 51 anni #ASRoma pic.twitter.com/x1FirhrHBC — AS Roma (@OfficialASRoma) January 14, 2020