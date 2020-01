Candeline oggi a Trigoria per Mkhitaryan che compie 31 anni. Il trequartista armeno, arrivato in estate in prestito secco dall'Arsenal, ha ricevuto gli auguri della Roma su Twitter in un post dove il club giallorosso scrive: "Oggi Mkhitaryan compie 31 anni! Tanti auguri!". Finora, in 11 presenze tra campionato ed Europa League, Mkhitaryan ha segnato 3 reti.