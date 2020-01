Twitter, Fonseca: "Importante tornare alla vittoria in campionato, ora concentrati per le prossime sfide. Grazie ai tifosi per il supporto" (FOTO)

"Settimana impegnativa, importante tornare alla vittoria in campionato. Ora restiamo concentrati per le prossime sfide. Grazie ai tifosi per il supporto!", la gioia di Paulo Fonseca affidata a Twitter dopo la vittoria sul Genoa in campionato. La Roma a "Marassi" si è imposta 3-1 e ha ritrovato la vittoria in campionato dopo le sconfitte contro Torino e Juventus. Proprio contro i bianconeri la formazione del portoghese sarà impegnata mercoledì in Coppa Italia, poi testa al derby in programma domenica.

