Twitter, Florenzi saluta i tifosi del Valencia: «Grazie per l'accoglienza»

Passata la prima giornata da giocatore del Valencia per Alessandro Florenzi. L'ormai ex capitano della Roma, sbarcato ieri in Spagna, ha salutato i suoi nuovi tifosi con un messaggio su Twitter, citando il video di presentazione rilanciato ieri sui social e ispirato alla popolare serie tv "La Casa di Carta". «Grazie per la bella accoglienza, forza Valencia», il messaggio di Florenzi.

Gracias por el gran recibimiento! Amunt Valencia! https://t.co/51qWy2c7kr — Alessandro Florenzi (@Florenzi) January 31, 2020