Roma Awards: decisa la squadra più forte del decennio. Totti eletto miglior giocatore

È finito ieri il secondo decennio degli anni 2000. Per l'occasione la Roma ha deciso di dare il via ai Roma Awards, dove i tifosi erano i giudici che hanno dovuto votare, tramite le pagine social della società, per quale fosse la miglior squadra formata da giocatori che hanno vestito la maglia giallorossa dal 2010 ad oggi. La formazione è il 4-3-3, e vede Alisson fra i pali, difesa composta da Florenzi, Manolas, Marquinhos e Kolarov. Centrocampo che vede De Rossi insieme a Pjanic e Nainggolan. Infine, tridente offensivo formato da Salah, Dzeko e Francesco Totti. L'ex numero 10 ha chiuso questi Roma Awards aggiudicandosi il premio come miglior giocatore del decennio secondo i tifosi.

? Chiudiamo gli Awards 2010-19 con il miglior giocatore ? ??? Francesco @Totti ? pic.twitter.com/eGB1EoehM4 — AS Roma (@OfficialASRoma) December 31, 2019