La Uefa Champions League sul proprio profilo ufficiale di Twitter, ha celebrato i colpi di tacco più famosi di Francesco Totti. Con un video dedicato allo storico numero dieci giallorosso la Uefa ha accompagnato il messaggio: "Totti e l'arte del colpo di tacco".

? Totti & the art of the backheel ?#UCL | #TBT | @ASRomaEN pic.twitter.com/65YJ2PyAMe

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 23, 2020