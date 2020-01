Instagram, Zaniolo riceve da Papa Francesco un'edizione speciale della Bibbia: "Emozione unica" (FOTO)

Questa mattina Nicolò Zaniolo, che a causa del suo infortunio non potrà prendere parte al derby di questo pomeriggio in programma alle 18 allo stadio Olimpico, si è recato in Vaticano per partecipare alla Santa Messa di Papa Francesco. Il pontefice alla fine della funzione ha donato al numero 22 giallorosso un'edizione speciale e autografata della Bibbia. Zaniolo per celebrare l'evento ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae che Papa Francesco con il messaggio: "Un’emozione unica...da pelle d’oca".

