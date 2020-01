Instagram, Zaniolo: "Tornerò più forte di prima". Da Dzeko a Veretout: "Forza Nicolò!" Florenzi: "Tu non sei l'infortunio, ma questo sorriso" (FOTO)

Notte da incubo per la Roma, che oltre alla sconfitta contro la Juventus, ha perso Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso ha riportato la lesione del legamento crociato destro con associata lesione del menisco. Il classe '99, tramite un post su Instagram, è però già proiettato al recupero: "Vi giuro...tornerò più forte di prima." Non è mancato il sostegno da parte dei suoi compagni di squadra che hanno espresso la propria vicinanza al 22 giallorosso attraverso alcuni commenti pubblicati sotto al post. "Dai Nico!" è il messaggio di Zappacosta che ha già passato una situazione del genere. "Dai amico mio" è invece il commento di Antonucci, mentre Veretout ha scritto: "Forza Nicolò!". "Forza brate" il sostegno di Dzeko, "Forza leone" quello di Mancini, "Forza campione" quello di Pastore, mentre Santon e Pellegrini hanno aggiunto solo dei cuori. Alessandro Florenzi ha condiviso sul proprio profilo Instagram la foto in cui abbraccia Zaniolo sorridente con il messaggio: "Tu non sei il tuo infortunio, tu sei questo sorriso: forza, forza, forza".

Sono arrivati anche i commenti di vicinanza da parte dei giocatori di altre squadre, come quello di Pinamonti: "Un abbraccio forte! Torna presto" o quello di Izzo: "Sicuro più forte di tutti" o quello di Japong: "Forza Nico". Anche Marchisio ha condiviso il messaggio: "Forza Nick" e De Ligt, avversario di questa sera, ha pubblicato il commento: "Tu sei forte". L'ex compagno di squadra Coric ha postato una storia Instagram con la frase: "Tornerai più forte Bro!"