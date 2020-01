Instagram, Tombolini celebra la partnership con As Roma: Zaniolo protagonista del filmato (VIDEO)

In occasione della visita di alcuni rappresentanti della Roma alla manifestazione 'Pitti Uomo' - rassegna d'alta moda maschile che si sta svolgendo in questi giorni a Firenze - Tombolini, official fashion partner di giallorossi, ha pubblicato un video per celebrare la collaborazione con il club. Il filmato si apre con i giocatori della Roma ripresi prima di salire sul pullman in direzione Olimpico, poi si focalizza su Nicolò Zaniolo intento a calciare una punizione sul campo d'allenamento di Trigoria.