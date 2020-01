Instagram, Smalling: "Quarti di finale e porta inviolata". Kluivert: "Bello essere tornati" (FOTO)

La Roma espugna il Tardini di Parma con il risultato di 2-0 e raggiunge la Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia, partita in programma mercoledì 22 gennaio alle 20:45 a Torino. Per festeggiare la vittoria di questa sera Chris Smalling, difensore giallorosso, ha postato una foto sul proprio profilo ufficiale di Instagram. Queste le sue parole: "Quarti di finale, porta inviolata, Lorenzo Pellegrini on fire".

Quarter-Final ✅ Clean Sheet ✅ @lorepelle7 ? Un post condiviso da Chris Smalling (@smalling) in data: 16 Gen 2020 alle ore 2:44 PST

Anche Alessandro Florenzi ha voluto festeggiare la vittoria con un post sul proprio profilo Instagram in cui abbraccia Lorenzo Pellegrini, autore questa sera di una doppietta.

?❤️ROMA?❤️ @lorepelle7 Un post condiviso da ALESSANDRO FLORENZI (@florenzipertelethon) in data: 16 Gen 2020 alle ore 2:49 PST

Sullo stesso social network Justin Kluivert, entrato al 70' del match al posto di Perotti, ha celebrato il suo ritorno in campo dopo l'infortunio accusato lo scorso 1° dicembre durante la gara con il Verona. "È bello essere tornati!" la storia Instagram postata dall'olandese a corredo di una foto che ritrae l'esultanza della squadra dopo il secondo gol di Pellegrini.