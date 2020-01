Ieri, nella vittoria per 1-3 sul Genoa, è tornato in campo anche Davide Santon. Prestazione buona quella del terzino, che poi su Instagram ha manifestato tutta la propria soddisfazione per il successo arrivato sul campo di Marassi: "+3.. Avanti così. FORZA ROMA". L'ex Inter, ancora una volta, si è fatto trovare pronto in una situazione d'emergenza.

