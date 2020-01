Instagram, Perez saluta il Barcellona: "Porterò con me i valori del club" (FOTO)

Carles Perez oggi è diventato ufficialmente un giocatore della Roma. Cresciuto nel Barcellona, l'attaccante spagnolo ha voluto salutare su Instagram il mondo catalano con questo post: "Cara famiglia Culé: è giunto il momento di mettere fine a più di 7 anni nel club che è stato, è e sarà la mia casa. Posso solo ringraziare tutte le persone che hanno accompagnato il mio percorso in tutti questi anni nella Masia, nel Barcellona B e nel Barcellona. Grazie mille per avermi permesso di vivere momenti indimenticabili e per avermi insegnato a vivere il calcio con rispetto, impegno, umiltà, lavoro di squadra e ambizione, valori che questo club ci infonde fin dall'infanzia e che porterò con me ovunque io vada. Voglio ringraziare tutti i tifosi, per l'incredibile supporto e l'amore che mi hanno mostrato in ogni momento. Grazie a tutti dal profondo del mio cuore!".