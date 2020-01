Instagram, Perez saluta i tifosi della Roma: "Darò il massimo per questa maglia storica, grazie dell'accoglienza" (FOTO)

Arriva anche il post con cui Carles Perez, attaccante esterno arrivato in questo mercato invernale come rinforzo per Fonseca, saluta i suoi nuovi tifosi. Queste le parole a commento della foto in cui lo spagnolo posa con la maglia della Roma: "Sono molto felice e motivato di iniziare questa nuova sfida come giocatore della Roma. Darò il massimo per questa storica maglia e per ripagare della fiducia che mi è stata data. Volevo infine ringraziare tutti i tifosi della Roma, per il vostra splendida accoglienza. Non vedo l’ora di cominciare!"