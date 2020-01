Instagram, Peres: "Felice di tornare a fare quello che amo" (FOTO)

La gara di ieri di Coppa Italia ha visto il ritorno in campo con la maglia della Roma di Bruno Peres. L'esterno brasiliano, reduce da esperienze fallimentari in patria, è subentrato nel finale della sfida e oggi su Instagram ha pubblicato una storia nella quale esprime la sua felicità per il ritorno: "Felice di tornare a fare quello che amo", ha scritto.