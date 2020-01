Instagram, Pau Lopez e Pastore all'Escape Room a Trastevere con Lo Celso (FOTO)

Momento di svago per Pastore e Pau Lopez. I due calciatori della Roma ieri pomeriggio si sono recati a Trastevere per partecipare ad un' Escape Room, un gioco basato su enigmi, insieme alle consorti. Insieme a loro, però, c'era anche Giovani Lo Celso, centrocampista del Tottenham Hotspurs con la compagna. Chiara Picone, moglie di Pastore, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram ufficiale dove immortala il gruppo con vestito in stile operaio di Chernobyl, tema della serata.