Instagram, Pau Lopez chiama a raccolta i tifosi: "Ci vediamo domenica all'Olimpico" (FOTO)

Pau Lopez sembra aver sposato completamente la causa giallorossa. L'estremo difensore spagnolo, dopo l'intervista rilasciata nella giornata di ieri ai canali ufficiali del club, ha voluto chiamare i tifosi della Roma a raccolta per la partita contro il Torino con un post su Instagram. Lo scatto pubblicato sul suo profilo lo ritrae in compagnia di Fuzato mentre entrambi ammiccano verso l'obiettivo. Queste le parole a commento dell'immagine: "Per un grande 2020. Ci vediamo domenica all'Olimpico".

Visualizza questo post su Instagram Per un grande 2020. Ci vediamo domenica all Olimpico ??? #DajeRoma Un post condiviso da Pau López (@paulopez_13) in data: 3 Gen 2020 alle ore 11:37 PST