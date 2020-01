Social, il saluto degli ex compagni a De Rossi. Nainggolan: "Quante gioie insieme, ti auguro il meglio". Marchisio: "Solo applausi per un grande campione" (FOTO)

Daniele De Rossi, con una conferenza stampa, ha dato ufficialmente addio al Boca Juniors ma soprattutto al calcio giocato. E su Instagram è arrivato prontamente il messaggio dell'ex compagno, e amico, Radja Nainggolan: "Quante gioie insieme fuori e dentro al campo... non me l’aspettavo questa notizia adesso... ti auguro tutto il meglio per il tuo futuro... in bocca al lupo...ci vediamo presto.."

È arrivato, tramite twitter, anche il messaggio di Claudio Marchisio, che in Nazionale ha condiviso tanti anni con De Rossi: "Solo applausi per un grande campione e una fantastica persona!! In bocca al lupo per tutto Daniele"