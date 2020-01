Seconda annata alla Roma per Antonio Mirante, chiamato in causa in sole 3 occasioni nella stagione in corso. Il portiere ex Parma, che in giallorosso non ha mai mancato di mostrare le sue doti pur non essendo in cima alle gerarchie per la porta, ha salutato il nuovo anno con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste le parole a commento di uno scatto che lo ritrae con Federico Fazio durante un'azione di gioco: "Nuovo anno... Stessa passione!!!"