Instagram, like di El Shaarawy ad un post sul suo ritorno alla Roma (FOTO)

Nella serata di ieri si è diffusa la notizia di un tentativo da parte di El Shaarawy di tornare alla Roma. Ceduto allo Shangai Shenhua la scorsa estate per 16 milioni di euro ed altrettanti all'anno al giocatore per un contratto triennale, ora l'attaccante classe 1992 vorrebbe far rientro nella capitale. Una conferma sull'ipotesi arriva dall'attività social di El Shaarawy che ha messo un "like" ad un post che invocava il suo ritorno in giallorosso.