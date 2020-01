Instagram, la famiglia Zaniolo e i problemi alle ginocchia. Anche la sorella in stampelle: "Diciamo che non è la parte del corpo preferita..." (FOTO)

Non è un periodo particolarmente fortunato per le ginocchia di casa Zaniolo. Dopo l'infortunio al crociato occorso a Nicolò, anche la sorella Benedetta mostra problemi con l'articolazione. In una storia su Instagram, infatti, si è mostrata con ginocchio immobilizzato e stampelle, scrivendo: "Diciamo che il ginocchio non è la nostra parte del corpo preferita", menzionando il fratello calciatore.