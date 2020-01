Instagram, la carica di Pau Lopez: "Ci aspetta una grande partita. Daje Roma!" (FOTO)

Lo aveva detto Paulo Fonseca oggi nella conferenza stampa di vigilia del big match con la Juventus: "Quando ci sono questo tipo di squadre non mi preoccupa l'atteggiamento perché la concentrazione è sempre totale, così come le motivazioni". E dal post pubblicato da Pau Lopez sul proprio profilo Instagram sembra che il tecnico giallorosso non si sia sbagliato ma che anzi i giocatori siano pronti ad affrontare la formazione di Sarri con la giusta motivazione. "Ci aspetta una grande partita. Daje Roma!" è la carica del portiere spagnolo condiviso sui social.

Visualizza questo post su Instagram Ci aspetta una grande partita ⚽️ Nos espera un gran partido? #DajeRoma Un post condiviso da Pau López (@paulopez_13) in data: 11 Gen 2020 alle ore 12:02 PST