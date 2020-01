Instagram, Kluivert dopo l'1-1 nel derby: "Orgoglioso della squadra" (FOTO)

Come all'andata è finito 1-1 il derby tra Roma e Lazio andata in scena questa sera nella splendida cornice dello stadio Olimpico. Nonostante il pari, amaro per come è stata dominata l'intera partita dalla squadra di Fonseca, l'esterno giallorosso Justin Kluivert ha voluto comunque sottolineare la buona prestazione dei propri compagni attraverso una storia Instagram: "Orgoglioso della squadra". Il vice di Fonseca, Nuno Campos, tra l'altro ammonito nel corso del match per proteste, ha invece postato sullo stesso social network l'immagine della coreografia della Curva Sud definita "Top!"