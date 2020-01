Instagram, il cordoglio di Pastore e Mkhitaryan per Kobe Bryant (FOTO)

La notizia della morte di Kobe Bryant ha scosso tutto il mondo dello sport ieri sera. La leggenda dell' Nba è deceduto in un incidente in elicottero mentre accompagnava la figlia Gianna, di 13 anni e stella nascente del basket femminile, ad un allenamento. Sono stati molti i messaggi per l'ex Lakers e fra questi molti giocatori della Roma. Uno di questi è stato Mkhitaryan che ha dedicato un messaggio a Kobe: "Un ispirazione, un icona. Sei stato un vincitore eterno per molti atleti. Ci mancherai".



Anche Javier Pastore ha dedicato un pensiero a Kobe Bryant, che ha cominciato a muovere i primi passi su un campo di basket proprio in Italia, a Rieti, dove ha giocato dall'84' all'87': "Riposa in pace".