Instagram, Ibanez: "Nuove sfide ma sempre con lo stesso atteggiamento" (FOTO)

Roger Ibanez, nuovo acquisto della Roma, ha pubblicato un post su Instagram dopo l'ufficialità del suo trasferimento in giallorosso. Questo il post del brasiliano: "Nuove sfide, nuovi ostacoli, ma sempre con lo stesso atteggiamento, sempre desiderosi di vincere! Prima di tutto grazie a Dio e gli chiedo di benedirmi in questa nuova fase della mia vita e ringrazio anche la mia famiglia per tutto il supporto!"