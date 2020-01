Instagram, i complimenti di Kluivert a suo fratello per il debutto con la maglia dell'Utrecht: "Orgoglioso di te" (FOTO)

Un altro Kluivert nel mondo del calcio: dopo il celebre Patrick ed il giovane Justin, ora è la volta di Ruben, fratello dell'attaccante esterno della Roma. Il difensore centrale classe 2001 è sceso in campo per il suo debutto da professionista con la maglia dell'Utrecht nella partita di ieri contro il Cambuur. Non si sono fatti attendere i complimenti del Kluivert giallorosso, che ha postato sul proprio profilo Instagram una storia per celebrare la prima del fratello più piccolo. "L'inizio fratello, orgoglioso di te, belva!", il commento dell'ex Aj.ax