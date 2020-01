Instagram, Fonseca: "Sono orgoglioso dei miei giocatori. Il nostro pensiero va a Nicolò. Torna presto"

Risveglio amaro per la Roma all'indomani della sconfitta con la Juve. Durante la gara Zaniolo ha lasciato lo Stadio Olimpico in lacrime per recarsi a Villa Stuart per svolgere le prime visite che hanno individuato una rottura del legamento crociato. Per il giocatore è arrivato il pensiero anche di Paulo Fonseca che ha analizzato la gara di ieri in una foto sul suo profilo Instagram ufficiale: "Abbiamo avuto un inizio di gara difficile, ma abbiamo lottato fino alle fine per cercare il pareggio. Posso dire che sono molto orgoglioso dei miei giocatori. Pensiamo a ricuperare forze e energie per tornare rapidamente alle vittorie. Il nostro pensiero va anche a Nicolò che sta vivendo un momento difficile. Torna presto a lottare con noi".