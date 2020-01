I messaggi di sostegno per Zaniolo, Dybala: "Tornerai da campione" - L'Inter: "Domani saremo tutti con te" (FOTO)

Si è conclusa da poco Roma-Juventus, che ha visto i bianconeri vincere 1-2. Uno degli infortuni più importanti è stato l'infortunio di Nicolò Zaniolo che ha dovuto lasciare il terreno di gioco in anticipo. Molta apprensione per il trequartista che ha ricevuto anche l'in bocca al lupo di Gianluigi Buffon. Al portiere bianconero si è unito Paulo Dybala che sul suo profilo Instagram ufficiale ha mostrato la sua preoccupazione anche per il compagno di squadra Demiral: "Tanto dispiacere per gli infortuni di Demiral e Zaniolo. Merih ti aspetto presto e più forte. E in bocca al lupo Nicolò, tornerai da campione!".

Anche l'ex giallorosso Miralem Pjanic ha augurato una pronta guarigione a Zaniolo tramite una foto pubblicata su Instagram: "Buon rientro campione".

Il messaggio apparso su Twitter da parte dell'Inter che ha così commentato l'intervento a cui domani il numero 22 giallorosso si dovrà sottoporre: "Domani saremo tutti con te Nicolò".

Anche l'Empoli ha voluto mandare un messaggio a Zaniolo in seguito al suo infortunio: "Forza Nicolò, anche noi siamo con te e non vediamo l'ora di rivederti in campo".

Anche Ante Coric, ex compagno giallorosso di Zaniolo, ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento al numero 22 giallorosso: "Come back stronger bro".

Anche la Lega di Serie A sul proprio profilo ufficiale di Instagram ha voluto mandare un messaggio a Zaniolo: "Torna presto, Nicolò".