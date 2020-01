FOTO e VIDEO - Totti in clima derby, su Instagram ricorda gol e giocate: "Oggi più che mai"

Alle 18 il derby della Capitale, partita che non ha bisogno di presentazioni. Ad una Lazio terza in classifica si oppone la Roma di Fonseca, a 38 punti e reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus. A suonare la carica in vista della stracittadina anche l'ex 10 e dirigente giallorosso Francesco Totti che su Instagram ha condiviso una serie di video di gol e giocate che l'hanno visto protagonista nei derby: dall'esultanza del "Vi ho purgato ancora" fino al selfie sotto la Curva Sud. "Oggi più che mai", il messaggio finale accompagnato da un cuore giallo ed uno rosso.

#Totti in clima derby...E su Instagram condivide i ricordi di gol e giocate #ASRoma ?❤️? pic.twitter.com/fES0maYDV4 — laroma24.it (@LAROMA24) January 26, 2020