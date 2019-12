VIDEO - Under in vacanza: fa canestro...con i piedi

Tornato a Istanbul durante la sosta natalizia con la Roma che riprenderà ad allenarsi il 30, il giallorosso Cengiz Under, ora indietro nelle gerarchie di Fonseca, si è cimentato anche a giocare a basket, come condiviso in un video su Instagram. L'esterno turco, però, ha mostrato la sua abilità giocando in modo insolito: il 17 romanista ha fatto infatti canestro con i piedi.

#Under, le vacanze e il basket: il turco fa canestro...con i piedi ✌️?? pic.twitter.com/Ul3yoqDJMv — laroma24.it (@LAROMA24) December 25, 2019