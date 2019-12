VIDEO - Roma Awards: è la maglia speciale per i derby del 2016/17 la più bella del decennio

Proseguono i sondaggi della Roma realizzati sui social del club per decretare i migliori momenti del decennio che volge al termine. A vincere il premio di maglia più bella del decennio è la divisa speciale realizzata per i derby della stagione 2016/17: la maglia, griffata Nike, di color rosso scuro con dettagli in oro metallizzato presentava anche la scritta "SPQR" sul colletto.

