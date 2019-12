VIDEO - Kluivert e Mancini di corsa sul tapis roulant: allenamento in vacanza per entrambi

In vacanza nell'isola caraibica di Curaçao, Justin Kluivert vuole farsi trovare pronto per la ripresa degli allenamenti fissata il 30 al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. L'esterno olandese, out nelle ultime gare del 2019 dopo l'infortunio riportato contro il Verona lo scorso 1° dicembre, ha condiviso su Instagram un video che lo ritrae mentre corre, con i pantaloncini della Roma, sul tapis roulant. "Soon" ("Presto"), ha scritto il classe '99, intenzionato a tornare a disposizione di Fonseca.

Dopo le nozze con la sua Elisa, ultimi giorni di relax a Madonna di Campiglio per Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso, come mostrato dalla moglie su Instagram, come Kluivert si è allenato sul tapis roulant.