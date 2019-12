Twitter, regalo giallorosso sotto l'albero di Natale e il bambino esplode di gioia: "E' la maglia della Roma!" (VIDEO)

Tra la magia del Natale e la maglia della squadra preferita sotto l'albero decorato: è questa la mattinata di un piccolo tifoso giallorosso che ha ricevuto in dono la terza maglia della Roma. "E' la maglia blu della Roma", lo stupore del bambino, come pubblicato su Twitter dall'account inglese della Roma. Il giovane tifoso per la gioia ha addirittura confuso il nome del giocatore, Zaniolo anziché Dzeko.

“IT’S THE ROMA BLUE KIT!” pic.twitter.com/uTYTqlBqz7 — AS Roma English (@ASRomaEN) December 25, 2019