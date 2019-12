Twitter, la Roma vicina alle persone colpite dall'attacco terroristico in Somalia: "I pensieri del club rivolti alle vittime" (FOTO)

L'As Roma manifesta la sua vicinanza a tutte le persone coinvolte, direttamente o meno, dall'attacco terroristico che nella giornata odierna ha brutalmente colpito Mogadiscio, capitale della Somalia. Il club, attraverso il proprio profilo twitter, ha voluto scrivere un messaggio in merito: "I pensieri di tutti, nella Roma, sono rivolti alle persone colpite dal terribile attacco terroristico avvenuto oggi a Mogadiscio, Somalia".

The thoughts of everyone at AS Roma are with all those affected by the shocking terrorist attack in Mogadishu, Somalia today.

— AS Roma English (@ASRomaEN) December 28, 2019