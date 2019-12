Twitter, la Roma augura a tutti i tifosi un buon Hanukkah

La Roma attraverso il proprio profilo Twitter ha fatto gli auguri a tutti i tifosi che da oggi festeggeranno la festa di Hanukkah. La festività ebraica, conosciuta anche con il nome di festa delle luci o festa dei lumi, ha iniziato a partire dalle sera di domenica 22 dicembre e si concluderà la sera di lunedì 30 dicembre. Questo il messaggio della società giallorossa: "Un augurio di felice e sano Hanukkah a tutti i nostri tifosi e seguaci che lo festeggiano da parte della Roma"

Wishing a happy and healthy Hanukkah to all our fans and followers celebrating from #ASRoma pic.twitter.com/vFZMPunYdD

