Twitter: Claudio Ranieri votato allenatore del decennio dai tifosi giallorossi

Il sondaggio promosso su Twitter dalla Roma su quale fosse l’allenatore giallorosso del decennio per i tifosi ha eletto Claudio Ranieri. Il tecnico è stato votato per lo splendido campionato del 2010, terminato al secondo posto dopo una lunga rimonta sull’Inter. Ranieri è poi rimasto alla Roma l’anno seguente per tornare ancora nella parte finale della scorsa stagione

⚡️ Allenatore del decennio ⚡️ ? Avete scelto Claudio Ranieri, sulla panchina giallorossa nel bellissimo campionato del 2010, in quello seguente e tornato all'#ASRoma nella parte finale della scorsa stagione ? pic.twitter.com/ge8BCWTex8 — AS Roma (@OfficialASRoma) December 27, 2019