Instagram: la Roma ricorda il primo gol di Zaniolo in maglia giallorossa (VIDEO)

Il 26 dicembre è un giorno importante per la carriera di Nicolò Zaniolo. La Roma sul proprio profilo di Instagram ha infatti voluto ricordare il primo gol in maglia giallorossa del numero 22, arrivato proprio il 26 dicembre dello scorso anno contro il Sassuolo. Durante la partita, disputata all'Olimpico e vinta dalla Roma per 3-1, al minuto 59 Zaniolo aveva trovato il gol dopo esser entrato in area di rigore da destra e aver spiazzato il portiere con una finta, appoggiando in rete con un pallonetto.

