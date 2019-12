Social Network, gli auguri dei giocatori della Roma: Pellegrini: "Auguri a tutti" - Veretout: "Buon natale" (FOTO)

La Roma ha chiuso il proprio anno calcistico con la vittoria per 4-1 sulla Fiorentina e adesso i giocatori sono in vacanza per recuperare le energie. Tanti i giallorossi che in queste ore hanno postato messaggi d'auguri sui proprio social network per festeggiare il Natale.

Lorenzo Pellegrini festeggerà il suo primo Natale da papà e ha voluto dedicare sul proprio profilo Instagram un messaggio a tutti i tifosi giallorossi in cui prova a spiegare questa nuova sensazione. Queste le sue parole: "Quest’anno sarà diverso il mio Natale, avrà un sapore diverso. Lo vivrò da papà, insieme alle mie due donne che mi riempiono la vita e penso non ci sia cosa più bella! Proprio per queste mie emozioni auguro a tutti voi di vivere questo Natale in totale felicità e serenità con la vostra famiglia! Auguri a tutti"

Anche Jordan Veretout ha postato sul proprio profilo Instagram una foto insieme alla famiglia in cui ha voluto fare gli auguri a tutti i tifosi. Il suo messaggio: "Buon natale".

Juan Jesus ha scelto di augurare gli auguri di un felice natale da Dubai, dove si trova in vacanza con la famiglia. Questo il suo messaggio: "Buon Natale a tutti, che Dio vi benedica tutti. Un abbraccio".

Anche Javier Pastore sta trascorrendo le vacanze con la propria famiglia. "Feliz navidad. Buon natale" è il suo augurio ai tifosi.

Diego Perotti in vacanza a Dubai, insieme a Juan Jesus e Mkhitaryan, ha scritto questo messaggio per augurare un buon natale a tutti quelli che lo seguono su Instagram: "Feliz navidad".

Nicolò Zaniolo si trova in vacanza con la compagna e nella serata di ieri sera ha postato una foto con scritto: "Auguri a tutti!".

Justin Kluivert ha deciso di festeggiare lontano da Roma. "Merry Xmas" il suo messaggio.

Leonardo Spinazzola sta trascorrendo questo periodo di festa insieme alla famiglia. "Merry Christmas" il suo messaggio d'auguri.