Instagram, visita al Colosseo per Smalling (FOTO)

In un'intervista rilasciata poco più di un mese fa aveva detto di voler approfittare delle vacanze natalizie per conoscere un po'meglio la città in cui si è trasferito la scorsa estate: così sta facendo Chris Smalling. Il centrale difensivo che la Roma sta tentando di riscattare dal Manchester United si è infatti recato nella giornata di oggi al Colosseo, con la sua famiglia, per visitare il monumento più rappresentativo della capitale. Smalling ha anche testimoniato la visita con delle immagini pubblicate sul proprio profilo Instagram.